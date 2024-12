Justcalcio.com - Tuttosport – Zirkzee scaricato dallo United, assist Juve

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-24 12:40:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS:La crisi di Kolo MuaniCosì come quello di Parigi è ormai diventato (professionalmente, per carità) per Randal Kolo Muani, uno dei più clamorosi casi di mercato degli ultimi anni. Eh sì, perché il Psg lo ha pagato la bellezza di 95 milioni all’Eintracht Francoforte giusto due anni fa. Il fatto è che non si è mai calato nella nuova realtà fino ad arrivare, in questi ultimi mesi, alla rottura totale con Luis Enrique che ormai lo considera fuori dal progetto tecnico: Doué, Kang-In Lee e Asensio rappresentano le priorità del tecnico spagnolo che al francese, quest’anno, ha concesso solo 10 presenze che hanno fruttato appena due gol e due. È evidente che neppure il Psg, per quanto economicamente innervato, si possa permettere il lusso di gestire una situazione del genere e di correre il rischio di svalutare un simile investimento.