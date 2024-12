Trump | darò impulso alla pena di morte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.20 "Apavrò giurato chiederò al Dipartimento di Giustizia di applicare con forza ladi" per i criminali violenti per "proteggere le famiglie americane". Così Donaldsul suo social Truth, all'indomani della decisione di Biden di commutare in ergastolo lacapitale federale per 37 detenuti. "Torneremo a essere un Paese di legge e ordine", assicura il presidente eletto.