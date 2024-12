Lanazione.it - Trasporti internazionali sotto tiro. Tre pullman fermati e bloccati. Non erano in regola con la normativa

Trein servizio sulle tratte Germania Italia Kosovo e Italia Albania sono statiposti a fermo lo scorso fine settimana, nel corso dei controlli del reparto Rifredi della Polizia Municipale di Firenze finalizzati alla sicurezza del trasporto internazionale di passeggeri durante le festività di Natale. I controlli, che hanno riguardato in tutto otto bus e che sono stati effettuati dalle 6 del mattino di sabato scorso in viale Guidoni con tre pattuglie in divisa e due di personale in borghese, hanno portato anche al ridella patente per uno dei conducenti dei mezziposti a fermo. Al conducente sono state contestate le violazioni per l’irrità sulla linea, per la mancanza del disco e per la merce trasportata, per un totale di 2.629 euro oltre al ridella carta di circolazione.