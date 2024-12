Pianetamilan.it - Tottenham-Liverpool: che spettacolo! Nove gol e non solo | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Iltrionfa in casa delsegnando ben sei gol e confermando sempre di più il primo postoIltrionfa in casa delsegnando ben sei gol e confermando sempre di più il primo posto in Premier League. Ilda Gazzetta.it.