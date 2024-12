Torinotoday.it - Torino, a Basse di Stura la bonifica di un'area altamente inquinata: entro l'estate del 2025

Al vial’del prossimo anno i lavori per la messa in sicurezza permanente del sito ex Cimi Montubi adiche si trova in quella che è conosciuta come l’ex Sin. L’intervento avrà un costo di quasi 8 milioni e mezzo di euro è prevede la messa in sicurezza del territorio.