Ilfattoquotidiano.it - Tifosi Maccabi aggrediti, 5 condanne ad Amsterdam: pena più alta 6 mesi. “Tenuto conto del contesto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A un mese e mezzo dal caos di, quando idelfurono, il tribunale diha condannato cinque persone per le violenze avvenute in occasione della partita di Europa League Ajax-Tel Aviv. Lapiù, inflitta al 32enne Sefa O., è stata di seidi carcere. Ne dà notizia il quotidiano olandese De Volkskrant. Secondo i giudici, nella notte tra il 7 e l’8 novembre, i cinque si sono resi colpevoli di violenza e di incitamento alla violenza. Iisraeliani erano stati oggetto di agguati, inseguimenti, calci e pugni al termine della partita di calcio di Europa League tra Ajax e la squadra israeliana, vinta dai padroni di casa 5-0. Alcuni persone erano state medicate.Nella sentenza, i giudici scrivono di averdelin cui si sono svolti i disordini, notando che la tensione adè aumentata dal 6 novembre, il giorno prima della partita, in parte per il comportamento deidelTel Aviv.