Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Comunanza (Ascoli): aggressione choc a una coppia dopo una delusione d’amore

, 24 dicembre 2024 – Un grave episodio di violenza si è verificato nella serata di ieri, lunedì 23 dicembre, aPiceno), dove unadi anziani è stata brutalmente aggredita. Un uomo di 75 anni si trova in condizioni critiche, mentre sua moglie, nonostante le fratture riportate, non è in pericolo di vita. Entrambi sono stati soccorsi e ricoverati all’ospedale diPiceno. Un 40enne del posto è stato arrestato con l’accusa die danneggiamento. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe aggredito la, attribuendo loro la responsabilità della fine di una relazione con la figlia.l’assalto, avrebbe anchedi incendiare l’abitazione della, situata in via Santa Maria. L’allarme è scattato intorno alle 20:15, quando una chiamata al 118 ha segnalato l’urgenza di soccorsi per un uomo e una donna gravemente feriti.