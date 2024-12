Ilpiacenza.it - Tentano di tagliare il bancomat, scatta l'allarme: ladri in fuga

È fallito nella notte tra il 23 e il 24 dicembre il colpo a una Villanova. Isono entrati in azione intorno alle 2 prendendo di mira lo sportello Atm di Credit Agricole in via Aldo Moro. Per prima cosa hanno manomesso la telecamera di sicurezza che sorveglia il, ma così.