Tennistavolo In A2 l'Apuania spartisce la posta. L'Alfieri Romagna pareggia all'ultimo tuffo

3-3 la squadra femminile della Apuania Tennsitavolo impegnata nel terzo concentramento della stagione per la quinta giornata di andata del campionato nazionale di A2, girone C. Le ragazze gialloazzurre hanno incrociato le racchette con le forlivesi delin un incontro equilibrato. Passano in vantaggio le romagnole con Pamela Bellari che è superata 1-3 (6-11, 11-8, 6-11, 4-11) da Oluwatobi Ajayi Bukola. Pronta reazione delle carraresi che primano i conti con Krisztina Nagy che batte Emilia Manukyan 3-1 (11-7, 4-11, 12-10, 12-10) al termine di una partita molto combattuta, poi passano davanti grazie a Timea Csilla Peterman Varga che ha la meglio su Caterina Angeli per 3-2 (9-11, 9-11, 11-3, 11-9, 11-7). Le romagnole non ci stanno e rimettono la barca pari con la Manukyan che vince contro la Bellari per 2-3 (9-11, 11-7, 11-5, 5-11, 6-11).