Iltempo.it - Tajani in visita alla Comunità di Trivigliano: "Politica sia vicina a chi soffre"

«Ladeve stare sempre più vicino a chie chi ha bisogno». Il ministro degli Esteri, Antonio, si è recato inin dialogo di(Fr) in occasione dei consueti auguri natalizi. Il vicepremier vicinissimo al fondatore don Matteo Tagliaferri, ogni 24 dicembre, da ormai 30 anni, pranza in compagnia di questi «giovani che combattono per uscire dal tunnel delle dipendenze». Tutte «questesvolgono un ruolo fondamentale per la società e vanno assolutamente sostenute - sottolinea il vicepremier -. Recuperare i giovanivita restituendogli dignità e la possibilità di reinserirsi è molto importante». Poi rivolgendosi direttamente ai ragazzi presenti nella cappella dellaha detto: «Nei momenti di sconforto ricordatevi che ogni uno di noi è indispensabile.