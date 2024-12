Lanazione.it - Taibi sul mercato: "Ho le idee chiare"

Leggi su Lanazione.it

"Quando aprirà ilci faremo trovare pronti". È questo, in estrema sintesi, il messaggio che la Pistoiese ha voluto ribadire anche dopo la vittoria col Tau Altopascio. Un concetto già espresso nelle scorse settimane che il direttore sportivo Massimoha voluto ribadire nel post-partita. "Il distacco in classifica si può recuperare – ha affermato il diesse – e la storia recente di questo girone lo dimostra. Per la prima volta dopo due mesi eravamo al completo e si è visto come che la squadra è competitiva. Quanto lo è? Abbastanza. Approfitterò di questi dieci giorni per fare le dovute valutazioni e capire come migliorare la Pistoiese".ha poi indicato alcune delle linee guida che la società seguirà per operare in sede di calcio: "Interverremo sulle quote, con almeno due ragazzi del 2006 che verranno da squadre professioniste.