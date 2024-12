Liberoquotidiano.it - SuperEnalotto, centrato un '5+1' da 600mila euro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 24 dic. (Adnkronos) -oggi 24 dicembre un '5+1' a Veglie in provincia di Lecce che vince 627.284,27. Alla prossima estrazione il jackpot a disposizione del '6' sarà di 49.9 milioni di.Alsi vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5;- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25;- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300;- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila;- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila.La schedina minima nel concorso delprevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri).