Laverita.info - Stadio in estasi al gol di Mussolini. La sinistra crocifigge la Juve Stabia

Il pronipote del Duce sigla la rete della vittoria contro il Cesena e proietta i campani al quarto posto in Serie B. Dagli spalti scandiscono (come è normale) il cognome del ragazzo, ma per i progressisti è rigurgito fascista.