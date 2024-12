Oasport.it - Sport in tv a Natale: cosa vedere, tutti gli orari e la guida tv

Leggi su Oasport.it

Lonon si ferma mai durante l’anno, ma il giorno ditira un po’ il fiato e si concede un po’ di riposo. Il numero di eventi in programma per la giornata di mercoledì 25 dicembre è davvero ridotto all’osso: da tradizione è tutto fermo in Europa per lasciare spazio ad atleti e addetti ai lavori di godersi questa giornata di festa con le famiglie, ma oltreoceano decidono di regalare un po’ di spettacolo agli appassionati, con eventi da gustarsi tra un piatto e l’altro. Negli Stati Uniti d’America, infatti, non ci si ferma affatto. Ala NBA scenderà regolarmente in campo: il massimo campionato di basket a stelle e strisce proporrà tre incontri tra il tardo pomeriggio e la serata italiana. Si incomincerà alle ore 18.00 con New York Knicks-San Antonio Spurs, si proseguirà alle ore 20.