Ilrestodelcarlino.it - Spesa con il bancomat ‘trovato’: denunciato un uomo di 43 anni

Imola, 24 dicembre 2024 – Utilizza undal benzinaio, a tutti gli effetti rubato.dalla polizia per questo motivo undi 43di Riolo Terme. Il fatto è successo nelle scorse settimane. Tutto è nato quando una donna imolese si è fermata a fare benzina in una stazione di servizio di Castel Bolognese. Qui la tessera tipoche stava utilizzando per pagare il prelievo viene trattenuta dalla macchina che riceve i pagamenti. In quel momento, era l’ora di pranzo, il distributore era chiuso e aperto solo in modalità self service. La donna ha quindi deciso di btornare più tardi. Alle 14.30 però quando verificano l’accaduto con i titolari del distributore, scoprono che della tessera di pagamento della donna non c’era alcuna traccia. Così la donna ha chiamato la polizia con la quale verifica che stava ricevendo messaggi che segnalavano l’utilizzo della carta da parte di qualcuno.