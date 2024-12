Lanazione.it - Spalletti porta il Natale al Meyer: “I bimbi ricoverati sono supereroi”. E regala i palloni della Nazionale

Firenze, 24 dicembre 2024 – "Quello che diventa fondamentale è dare questo abbraccio,re un minimo di serenità a questi bambini che per noii veri". Lo ha detto il commissario tecnicoitaliana Luciano, oggi in visita all'ospedale pediatricodi Firenze, in occasioneconsegna dei doni ai piccoligrazie al lavoroFondazione Bacciotti e del suo fondatore Paolo Bacciotti.hato dei. "So che Paolo Bacciotti - ha dichiarato- aveva pensato a tutte altre cose come regalini, ma spero che questo pensiero 'completi' la lista dei doni". Dall’Iraq al, il futuro del piccolo Hussein "Per me è un orgoglio essere qui, al fiancoFondazione Bacciotti e del, che è non solo un'eccellenza dal punto di vista sanitarioe interma è un'eccellenza di solidarietà.