Spalletti porta doni al Meyer | I bimbi in ospedale sono i veri supereroi

FIRENZE –al: “Iin”Lucianoal. Il ct della Nazionale di calcio martedì 24 dicembre dai bambini ricoverati all’di Firenze.hato ai piccoli pazienti in regalo i palloni della Nazionale.Il ct azzurro: “Quello che diventa fondamentale è dare questo abbraccio,re un minimo di serenità a questi bambini che per noi”.L’occasione la consegna deiairicoverati grazie al lavoro della Fondazione Bacciotti e del suo fondatore Paolo Bacciotti.Il ct toscano “So che Paolo Bacciotti aveva pensato a tutte altre cose come regalini, ma spero che questo pensiero ‘completi’ la lista dei”.