Vicenzatoday.it - «Sotto l'albero lo sfratto griffato Tav»

Leggi su Vicenzatoday.it

Erano una cinquantina ieri 23 dicembre: proprio il giorno dell'antiviglia di Natale. C'erano gli attivisti del centro sociale Bocciodromo, c'erano gli esponenti della galassia No Tav e della sinistra berica, Rc in primis. E soprattutto c'erano loro: mamme, papà e bimbi in rappresentanza di una.