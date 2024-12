Frosinonetoday.it - Sora, presepe vivente a Valleradice

Leggi su Frosinonetoday.it

Era il Natale del 1223 quando san Francesco di rientro da Roma, fermatosi a Greccio volle vedere con gli occhi del corpo (Fonti Francescane 468) come fu adagiato Gesù in una greppia sul fieno. Il santo desiderio del poverello di Assisi inaugurò in questo modo la tradizione del. Da.