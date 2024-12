Liberoquotidiano.it - Sophie Hediger morta a soli 26 anni: mondo dello sci sotto choc

Leggi su Liberoquotidiano.it

sci in lutto eper la morte di. La 26enne, membro della squadra nazionale svizzera di snowboardcross, è deceduta lunedìuna valanga ad Arosa. "Siamo sbalorditi e pensiamo alla famiglia di, alla quale porgiamo le nostre più sincere condoglianze", ha riferito Walter Reusser, CEO Sport di Swiss-Ski.è cresciuta a Horgen e ha trascorso molto tempo ad Arosa. È stato lì che la sua vita si è conclusa tragicamente, bruscamente e troppo presto, mentre praticava il freeride, un hobby che amava moltissimo. Laaveva ottenuto i suoi primi due podi in Coppa deldurante la stagione 2023/24. Durante la prova generale per i campionati deldi St. Moritz è arrivata seconda; vincere una medaglia ai campionati delin casa in Engadina il prossimo marzo era uno dei suoi sogni sportivi.