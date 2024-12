Fanpage.it - Sophie Hediger è morta, la nazionale svizzera di snowboard travolta da una valanga: aperta un’inchiesta

Leggi su Fanpage.it

è scomparsa tragicamente mentre era sulle nevi di Arosa, in, a praticare il freeride, "il suo amato hobby". E' statada unae la polizia ha aperto un'indagine per eventuali responsabilità dirette. Aveva 26 anni, lo scorso gennaio era arrivata 2a a St. Moritz nelle prove per i mondiali 2025 cui stava puntando.