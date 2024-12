Ilrestodelcarlino.it - Società con sede legale a Bologna forniva illecitamente lavoratori ad aziende del Centro Nord

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 dicembre 2024 –no professionisti tecnici admedie e medio grandi del, servendosi di pseudo-contratti di appalto di servizi di consulenza aziendale e studi di mercato. Così è stata scoperta la, conpriva di necessaria autorizzazione all'attività di somministrazione di tali. E’ stato accertato dall’Ispettorato d'Area Metropolitana didopo una attività ispettiva che si è conclusa nei giorni scorsi. L'attività ispettiva ha consentito di accertare la presenza di 38somministrati, diversamente distribuiti tra 15clienti, oltre a duein nero. Alleinteressate sono state contestate sanzioni per un importo complessivo di 205.000 euro. I, ingaggiati attraverso piattaforme internet o annunci sulle bacheche universitarie, venivano messi in contatto con i referenti dellefuture utilizzatrici per lo svolgimento di colloqui motivazionali e tecnici preordinati alla selezione.