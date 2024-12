Secoloditalia.it - Siria, provocazione islamista: incendiato l’albero di Natale. Cristiani in piazza: “Vergogna” (video)

Unache fa male, soprattutto aa festa, simbolo dellatà, dato alle fiamme dagli islamici, a Damasco, in unadevastata dalla guerra civile dopo la caduta del dittatore Assad. Centinaia di dimostranti sono scesi innei quartieridi Damasco per protestare contro l’incendio deldinei pressi di Hama, nellacentrale. “Pretendiamo i diritti dei”, urlano i manifestanti mentre marciano attraverso la capitalena verso la sede del Patriarcato ortodosso nel quartiere Bab Sharqi. Le proteste si verificano poco più di due settimane dopo che una coalizione armata guidata dagli islamisti ha rovesciato il governo di Bashar al-Assad, che si era presentato come il protettore delle minoranze nel paese a maggioranza sunnita.