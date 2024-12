Siria, esplode la protesta dei cristiani dopo l’incendio di un albero di Natale ad Hama - Il video

Leggi su Open.online

Migliaia di persone sono scese in strada nei quartieridi Damasco perre controdi undia Souqaylabiya, vicino ad, quarta città della. «Chiediamo che i diritti deisiano rispettati», cantano i manifestanti, mentre marciano per le vie della capitale. Laè scoppiata a più di due settimane dalla caduta del regime di Bashar al-Assadl’offensiva lampo delle forze ribelli guidate da Hayat Tahrir al Sham (Hts) e da altri gruppi anti-assadisti. «Se non ci è permesso di vivere la nostra fede cristiana nel nostro paese, come in passato, allora non abbiamo più il nostro posto qui», precisa un esponente della comunità all’Afp. Secondo l’osservatoriono per i diritti umani, i miliziani che hanno dato fuoco all’disono stranieri, appartenenti al gruppo jihadista Ansar al-Tawhid.