Sinner e Kalinskaya? Alla vigilia di Natale spunta il video con l'altra "divina" russa

Stonati, stonatissimi, non troppo coordinati. Di sicuro, la musica non può essere la loro carriera (e per fortuna, verrebbe da aggiungere), anche se dei due lei sembra un po' più professionale. Ma Jannike Maria Sharapova sono una coppia straordinaria anche quando cantano le canzoncine di. Proprio in queste ore di, sui social è tornato virale unin cui il numero 1 del tennis mondiale e la ex collega, dominatrice assoluta del circuito femminile per anni, si dilettano a cantare in inglese sotto i fiocchi di neve che cadono . Cappellino con le corna di renna in testa e sorriso beato stampato in faccia, Jannik e Maria se la cantavano e se la suonavano prima del2019, pochi giorni dopo il primo grande exploit tennistico di unpoco più che maggiorenne, alle Next Gen ATP Finals, sorta di mondiale giovanile del tennis.