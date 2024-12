Trentotoday.it - Si stacca una valanga, escursionista muore sotto gli occhi della moglie

Si trovava in val Pusteria, vicino al confine con l’Austria quando è stato travolto da una. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per l’uomo ormai non c’era più niente da fare. Purtroppo è stato ritrovato morto alle 13 circa di martedì 24 dicembre. La vittima è un uomo di 54 anni.