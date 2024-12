Oasport.it - Serie A1 volley femminile in campo a Santo Stefano: orari partite, dove vederle in tv e streaming

Come da tradizione la giornata diregalerà una grande scorpacciata didi pallavolo: giovedì 26 dicembre sarà particolarmente ricco, laA1 diregalerà setteassolutamente da non perdere nel corso di un pomeriggio davvero di fuoco. La capolista Conegliano ospiterà la neopromossa Talmassons alle ore 17.00, quando anche Milano scenderà inper cercare di espugnare ildi Roma.Impegno casalingo per la seconda forza del torneo: Scandicci sarà attesa dal sempre rovente derby con Firenze alle ore 18.00. L’altra big del campionato sarà invece impegnata in trasferta: Novara farà visita a Pinerolo alle ore 16.00, un’ora prima dell’altro derby piemontese tra Chieri e Cuneo. Ad aprire la giornata (alle ore 15.30) sarà il vibrante confronto tra Bergamo e Busto Arsizio, mentre la sfida tra Vallefoglia e Perugia (ore 17.