Serena: «Thuram deve dare una mano 'seria' a Lautaro Martinez. Altruismo atteso!»

Aldoha parlato al termine di Inter-Como, match che i nerazzurri hanno portato a casa con il punteggio di 2-0 grazie ai gol di Carlos Augusto e Marcus.IL RAGIONAMENTO – Aldosi è pronunciato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Como sul momento vissuto da. Secondo il suo punto di vista, il compagno di squadra Marcusdovrebbe aiutarlo “concretamente” per rendere come un tempo: «ha sempre un maggior desiderio di tornare al gol. Le sue scelte di anin autonomia, senza vedere il compagno più vicino, fanno parte di chi ha sempre cercato il gol e ora ne sente la mancanza. Il suo compagno di reparto,, dovrebbe dargli unaseria. Cercando di ansul fondo perall’argentino l’occasione giusta per segnare. Ma penso che il francese debba tornare l’altruista che era un tempo».