Serena | Carlos Augusto decisivo in due modi Inter una difficoltà con il Como

Aldosi è espresso sul match disputato dall’contro ilin Serie A, presentando la sua visione in merito all’andamento della sfida vinta dai nerazzurri 2-0. IL COMMENTO – Aldoha parlato a Sky Sport dell’incontro vinto dall’contro ilcon il punteggio di 2-0. L’ex calciatore italiano, che ha militato in entrambe le squadre durante la sua carriera calcistica, si è così pronunciato sul match: «Ilha cercato sempre di giocare la palla, mettendo fino all’ultimo ini nerazzurri. L’ha meritato di conseguire la vittoria, anche se non si è espressa in maniera esaltante. Di(autore del primo gol del match, ndr.) sottolineo, oltre al gol, anche quell’vento difensivo, che vale una rete».sulla ‘’ per l’di preparare partite come quella contro ilIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito indicando leinsite in sfide contro squadre medio-piccole, come il, per l’e le altre big: «Quando si gioca ogni tre giorni, ci sono partite di livello che si caricano da sole.