Quotidiano.net - Scorte di gas in Europa in calo: temperature rigide e prezzo in rialzo

Si assottigliano sotto ai livelli del dicembre del 2023 ledi gas in, scese al 75,65% a 868,33 TWh. Lo scorso anno, dopo Natale erano all'87% a 992TWh. Alla base dellepiùregistrate finora in dicembre rispetto a un anno fa. In particolare a scendere sono state letedesche, oggi all'82,6% a 207,74 TWh contro il 90,81% a 231,41 TWh del 28 dicembre del 2023. Quanto all'Italia, oggi all'81,48% a 163,02 TWh, si registra un dato non lontano da quello dell'anno prima, quando gli stoccaggi erano all'83,45% a 164,36 TWh. Ne risente ildel gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, mentre si avvicina la scadenza del 31 dicembre dell'accordo tra Russia e Ucraina sul transito di metano verso l'. I contratti future sul mese di gennaio segnano infatti undell'1,44% a 46,2 euro al MWh, il massimo dallo scorso 6 dicembre.