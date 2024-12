Ilgiorno.it - Scoperto a Como un esercito di lavoratori in nero: 208 dipendenti irregolari

Leggi su Ilgiorno.it

– Continua a essere una piaga il lavoro, contrastato dalla Guardia di Finanza che nel corso del 2024 ha individuato 208impiegati contratto in provincia di. Le Fiamme Gialle Lariane hanno effettuato 237 interventi distribuiti su tutto il territorio provinciale, scoprendo, in 72 comuni, un piccolodinon assunti regolarmente. La maggior parte di essi sono di nazionalità italiana (124), marocchina (14), pakistana (13), cinese (10), egiziana (10). Gli altri 37 soggetti sono dell’Afghanistan, Albania, Bangladesh, Bengala, Brasile, Burkina Faso, Sri Lanka, Filippine, Iran, Perù, Romania, Russia, Senegal, El Salvador, Tunisia e Turchia. Durante questi interventi sono state elevate 177 sanzioni nei confronti dei datori di lavoro ed è stato adottato dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro di, per 96 degli esercizi commerciali coinvolti, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento deipresenti sul luogo di svolgimento dell’attività risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.