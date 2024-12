Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra auto nel Trevigiano: un 44enne è morto sul colpo

Treviso, 24 dicembre 2024 -tra due: unsulnel. Il terribile impatto è accaduto ieri sera lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel territorio di Spresiano, a una quindicina di chilometri dal capoluogo. Erano circa le 23.30 di ieri notte quando al km.37+400 della statale duesono entrate in collisione per motivi ancora tutti da accertare. Loè stato fortissimo, coinvolte una Golf con a bordo un 50enne di Carbonera e una Fiat Punto guidata da unalbanese residente a Nervesa, sempre in provincia di Treviso. Ad avere la peggio è stato ilsula causa dei gravissimi traumi riportati nell’incidente. L'altro conducente, invece, è stato trasportato in ospedale a Treviso in codice verde. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti da parte del Norm di Treviso e della stazione di Spresiano.