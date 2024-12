Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Semmering 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Dopo aver messo in archivio il fine settimana tra St. Moritz ladeldi scifemminile-2025 si concentra sul Natale. Ma, come sempre, nemmeno il tempo di festeggiare in famiglia che il Circo Bianco si rimetterà subito in azione per una tappa canonica del calendario, specialmente in questo momento dell'anno.Il comparto femminile, infatti, sarà di scena a(Austria). Sulla pista denominata Panorama andranno in scena due prove tecniche, come tradizione. Si inizierà sabato 28 dicembre con il(prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.00), mentre domenica 29 dicembre si chiuderà ilcon loche vedrà la prima manche alle ore 10.00 e la seconda alle ore 13.30.Come seguire l'evento in tv? Le gare disaranno visibili su Eurosport e Raisport.