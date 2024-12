Bresciatoday.it - Schianto sulla Statale, il serbatoio del camion si rompe: caos traffico

Leggi su Bresciatoday.it

Non ci sono feriti gravi, per fortuna. Ma quello di ieri, lunedì 23 dicembre, è stato un altro pomeriggio di code e disagi lungo la42 della Valcamonica. A mandare in tilt ilè stato un incidente, avvenuto poco dopo le 13.30, all'uscita di Darfo Boario Terme: coinvolti un'auto e.