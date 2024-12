Ilpiacenza.it - Scarafaggi e ragnatele tra i panettoni, chiusa una pasticceria

Leggi su Ilpiacenza.it

In campo, in questi giorni prefestivi, i controlli dei carabinieri del Nas: un’operazione finalizzata a garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative in materia di etichettatura e igiene, e che ha riguardato in particolare i prodotti tipici delle festività natalizie, come.