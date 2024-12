Europa.today.it - Santo Stefano all’insegna del volley a San Giovanni in Marignano

Leggi su Europa.today.it

Dopo il netto successo esterno per tre set a zero nella difficile trasferta pre natalizia di Santa Croce sull’Arno contro la Fgl- Zuma Castelfranco Pisa, l’Omag, dopo un meritato giorno di riposo tornerà in palestra alla vigilia e a Natale per preparare il big match della quarta.