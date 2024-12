Viterbotoday.it - Santa Maria in Gradi diventerà un centro polifunzionale unico in Italia

Leggi su Viterbotoday.it

Unitus, stanziati 7,2 milioni di euro per il restauro della storica chiesa diina Viterbo. Il Governo ha accolto l'ordine del giorno che prevede l'allocazione di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per il consolidamento, il restauro e il recupero.