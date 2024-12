Sanremo Cristian Music Venturi | 2 gennaio annuncio concorrenti in gara

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 24 dic. (askanews) – Il 20 dicembre scorso si sono chiuse le iscrizioni per la quarta edizione delFestival, Festival della Canzonea 2025, www.festivaldellacanzonea.it, e si è dato corso alla scelta, da parte commissione, degli artisti che ad essa parteciperanno. Il Festival si svolgerà adal 13 al 15 febbraio 2025, in concomitanza con la settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana. “Il 2prossimo saranno comunicati ufficialmente i nomi deidella quarta edizione del Festival della Canzonea. Stiamo lavorando, in queste ore, per la scelta degli artisti di questa edizione, che si preannuncia ricca di sorprese, che sarà nostra cura comunicare più avanti” ha dichiarato il Direttore artistico Fabrizio, il quale ha sottolineato: “Sarà una quarta edizione davvero significativa per quanto attiene i contenuti e le sue prospettive”.