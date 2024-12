Lapresse.it - Samuele Bersani: “Ora sto bene, sono guarito”

“Ho avuto la fortuna di sentirvi sempre al mio fianco e ora posso finalmente dire, anzi urlare, che sto”. Lo scrive su Instagramche lo scorso 6 settembre aveva annunciato il rinvio del suo tour per un non meglio specificato problema di salute. Una situazione che il cantante sembra aver superato. “In quest’ultimo periodo non è passato un giorno senza che qualcuno di voi mi sia stato accanto con un pensiero, un incoraggiamento, un abbraccio o un gesto di vicinanza – racconta– Questa continua compagnia, mi ha aiutato concretamente a trovare la spinta per affrontare ogni cosa, senza la paura frenante che invece avrei provato se fossi stato da solo”.