Fanpage.it - Salvato un cucciolo di gorilla all’aeroporto di Istanbul: il video

Leggi su Fanpage.it

Undiffuso sui social in queste ore mostra undididai funzionari della dogana. Si trovava all'interno di una cassetta proveniente dalla Nigeria ed era destinato ad arrivare a Bangkok. Il piccoloè vittima del traffico illecito di specie selvatiche in via d'estinzione.