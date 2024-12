Ilfattoquotidiano.it - Roma, albero cade su un edificio e provoca la rottura di una tubatura del gas

Dopo l’incidente di ieri con la caduta di unche ha colpito e ucciso una donna all’interno di un parco, un altroè caduto a. È tutto avvenuto in via Pievebovigliana nella zona di San Basilio. L’è piombato su unndo anche ladi unacon conseguente perdita di gas. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Stazione diSan Basilio.Ieri Francesca Ianni, madre di tre ragazzini di 12, 10 e 7 anni, che era nella capitale per passare il Natale, invece ha avuto la peggio quando è stata travolta da un pioppo di circa 20 metri crollato improvvisamente anche a causa del forte vento. Oggi il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e i funzionari della Farnesina, hanno diffuso una nota in cui “piangono la scomparsa della professoressa Francesca Ianni, deceduta in un tragico incidente a