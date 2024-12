Roma albero cade su edificio a San Basilio | rotta tubatura gas

Leggi su .com

(Adnkronos) – Unè caduto su un, provocando anche la rottura di unacon conseguente perdita di gas, in via Pievebovigliana 21, in zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione diSan. Sono circa 90 gli interventi effettuati dal pomeriggio .L'articolosua Sangas proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.