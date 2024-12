Cms.ilmanifesto.it - Riapre il Passetto di Borgo, una via di fuga nascosta per i papi

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Era un luogo immaginato per essere impervio, nascosto e quasi inaccessibile: una via diper ogni evenienza. Fra le novità in vista del Giubileo, si può contare anche la .ildi, una via diper iil manifesto.