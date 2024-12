Liberoquotidiano.it - Re Carlo sconvolge il Regno Unito, strappo alla tradizione: dove registra il discorso di Natale

Un nuovorispetto, nel puro stile di ReIII. Con il suo approccio diretto, schietto - si pensi a come ha parlato del cancro e delle terapie a cui è stato sottoposto - il sovrano ha dimostrato una determinazione fuori dal comune. E anche durante questoha deciso di imprimere un'impronta personale al suo ruolo, distinguendosi dai predecessori. Uno, appunto. Infatti il consueto messaggio di auguri natalizi, atteso da tutti gli inglesi e non solo, sarà pronunciato da un luogo del tutto insolito, senz alcun precedente: l'ex cappella di un ospedale. Buckingham Palace ha annunciato ufficialmente questa scelta in una nota, confermando la volontà del re di rompere con le tradizionali location reali. Le parole di Resono statete nella Cappella Fitzrovia, che si trova nel cuore di Londra, il tutto dopo una richiesta personale del sovrano di optare per un luogo diverso rispettoclassica cornice della tenuta reale.