Milanotoday.it - Raid sul bus a Milano: spaccano tutto tra i passeggeri, fermati dalla polizia

Leggi su Milanotoday.it

Prendono di mira un bus della linea 91, creano scompiglio tra i, che scendono dal mezzo, mentre loro lo danneggiano, rompendo la maniglia. È successo lunedì sera, intorno alle 21.30, in piazzale Lotto a. Per questo un 47enne marocchino con precedenti è stato arrestato per.