Quando inizia C'è Posta per Te 2025 con Maria De Filippi: la data di inizio su Canale 5

Con l’arrivo del nuovo anno, sono milioni i telespettatori che si domandano:C’èper Te?? La nuova edizione del fortunatissimo programma in onda su5 ideato e condotto daDe, ha finalmente ladicon la messa in onda della prima puntata di stagione.C’èper TeconDe: ecco laOrmai da tempo, C’èper Te ha lasciato il palinsesto autunnale di5 per srsi in quello invernale.Dee le sue storie hanno il compito di scaldarci e anche farci divertire durante le fredde sere invernali. C’èper Teinfatti, arriva subito dopo la fine delle festività natalizie. Il primo appuntamento della nuova stagione del fortunatissimo show dei sentimenti è previsto in programma per la sera di Sabato 11 gennaio, in onda in prima serata su5.