Presepi oltre 10 milioni i turisti attirati dalle rappresentazioni viventi e artistiche del Natale

ROMA –10disi sposteranno nel periodo delle festività per ammirare iitaliani,o statici, e immergersi nelle loro atmosfere mistiche. È quanto emerge da uno studio di CNA Turismo e Commercio. Aumentano ogni anno i, nel solco di una tradizione che risale al 1223: fu a Greccio, nell’Alto Lazio, che San Francesco organizzò la prima rappresentazione. E ancora oggi il presepe vivente di Greccio è considerato il più affascinante. Ma è in buona compagnia.Alcuni esempi? Dalla “città che muore” (ma per ora è ben viva, fortunatamente) Civita di Bagnoregio ai Sassi di Matera,grotte di Custonaci alle stradine di Pietrelcina (paesedi Padre Pio), da San Biagio di Mantova (dove tutte le case del centro sono coinvolte) a Tricase in Puglia sono centinaia le trasformazioni degli abitati in una piccola Betlemme, tutte presenti nel sito www.