Bresciatoday.it - Precipita per 150 metri sotto gli occhi degli amici: era mamma di due giovani figlie

È Maria Caterina Colosio la donna morta lunedì sul monte Resegone, in provincia di Lecco. Aveva 58 anni ed era originaria di Tavernola Bergamasca, sul lago d'Iseo, anche se da tempo viveva ad Adrara San Martino: sarebbe scivolata eta per più di 150mentre in compagnia di alcuni.