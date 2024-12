Lopinionista.it - Poste Italiane si conferma per il sesto anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Index World – Europe

ROMA –è al primo posto per la sostenibilità in Europa nel settore assicurativoo ed è seconda a livello mondiale. Il gruppo consolida la propria leadership nella sostenibilità ela presenza nel Dow, e nel più selettivo Dow, per la sesta volta consecutiva.ha raggiunto un punteggio totale pari a 90, su una media del settore di 44 punti; ha inoltre,to il primo posto nel settore assicurativoo ed è seconda a livello mondiale, con il più alto punteggio in assoluto nella dimensione sociale (98 punti) e una crescita rispetto al 2023 di 18 punti nella dimensione ambientale.Il riconoscimento arriva dall’agenzia di Rating S&P Global sui risultati del CorporateAssessment (CSA).