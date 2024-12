Puntomagazine.it - Portici, sequestrati più di 50 kg di fuochi pirotecnici

La Polizia di Stato ha denunciato un 31enne di origini cinesi per detenzione o commercio abusivi di materie esplodentiNello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha denunciato un 31enne di origini cinesi per detenzione o commercio abusivi di materie esplodenti e omessa denuncia di materie esplodenti.In particolare, gli agenti del Commissariato di-Ercolano hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale, dove hanno rinvenuto e sequestrato 43 scatole die 287 bengala per un peso lordo complessivo di circa 50 kg, eccedente i limiti consentiti alla libera vendita.Per tal motivo il prevenuto è stato denunciato dal personale operante.Nota stampa Questura di NapoliL'articolopiù di 50 kg diproviene da Punto! - Il web magazine.